Путин нарушит традицию увольнения премьер-министра перед выборами

Президент РФ Владимир Путин впервые нарушит традицию отправлять в отставку премьер-министра перед выборами. Дмитрий Медведев будет занимать эту должность как минимум до мая 2018 года.

«Дождю стало известно об этом от четырех высокопоставленных чиновников и собеседников, близких к администрации президента, аппарату Белого дома и самому премьеру.

По слухам, Медведева отправляли в отставку неоднократно, но на деле этого не произошло. Фильм-расследование ФБК «Он вам не Димон» хоть и подмочил репутацию главы правительства, он снова остался на плаву. Как говорят источники, Медведев обладает «особым статусом». Он бывший президент и лидер «Единой России», имеет хорошие отношения с президентом.

В свои предыдущие два президентских срока Путин увольнял премьеров досрочно. Свой первый кабинет министров во главе с Михаилом Касьяновым он отправил в отставку за два месяца до президентских выборов, а пришедшего ему на смену Михаила Фрадкова Путин уволил за полгода до выборов.



