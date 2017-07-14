Путин направил Макрону поздравления с Днем взятия Бастилии

В пятницу, 14 июля, во Франции празднуют главный национальный праздник - День взятия Бастилии.

Президент РФ Владимир Путин направил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону поздравления. В тексте телеграммы говорится также, что российско-французские связи корнями уходят в далекое прошлое, о чем напомнила выставка в Версальском дворце, посвященная трехсотлетию визита императора Петра I во Францию. Отметим, что экспозиция была совместно открыта Путиным и Макроном.

Как уточняет РИА "Новости", российский лидер убежден, что подобные исторические события говорят о совершенно особом характере отношений между двумя странами, а также свидетельствуют об уважении народов РФ и Франции друг к другу.