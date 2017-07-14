Трамп ищет подходящий момент, чтобы пригласить Путина в Белый дом

Лидер США Дональд Трамп намерен пригласить российского президента Владимира Путина в Белый дом, но не сейчас. Президент США ищет для встречи подходящий момент.

«Я бы сказал да. В нужное время. Я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого, но мой ответ: «Да, пригласил бы», - цитирует ТАСС ответ Трампа журналистам.

Ему по-прежнему не дает покоя вопрос, который он не задал Путину при первой встрече, но намерен непременно сделать это в следующий раз. «Когда я в следующий раз встречусь с ним, я спрошу его: «За кого вы были на самом деле (действительно ли Путин поддерживал его кандидатуру во время президентской компании – прим. АН)?», — сказал Трамп.

Говоря о будущем российско-американских отношений, глава Белого дома заявил, что хочет «заключить прекрасные сделки с Москвой», но при этом он не собирается отменять антироссийские санкции до тех пор, пока «всё не будет решено таким образом, чтобы устраивало США и всех на Украине». Думается, что такого не будет никогда, поскольку каждый из президентов действует в интересах своей страны.



