США готовы возвратить России ее дипсобственность при одном условии

В Белом доме рассматривают вопрос возвращения России ее дипломатической собственности в США. При этом американские власти хотят заручиться некоторой гарантией и выдвигают России условие.



В США хотят видеть стремление Кремля сохранять режим прекращения огня в Сирии, сообщил в эфире телеканала CNN заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка.

Российские резиденции в штатах Мэриленд и Нью-Йорк были арестованы еще в декабре прошлого года при Бараке Обаме. Тогда же из страны были высланы 35 российских дипломатов в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США и «систематическое преследование» американских дипломатов. Вопрос о российской дипсобственности обсуждался на первой встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Гамбурге, после чего глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стороны договорились продолжить искать решение данного вопроса.

Тогда же между лидерами двух держав была достигнута договоренность о прекращении огня в Сирии с полуночи 9 июля. До сих пор не было зафиксировано случаев нарушения режима перемирия.



