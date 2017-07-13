Лукашенко: Авторитет Белоруссии в мире растет

О возрастании авторитета Белоруссии на международной политической арене президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на открытии XXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко вечером 13 июля принял участие в церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске и не упустил возможность рассказать собравшимся о том, как уважаема их страна, сообщает РИА Новости.

Лукашенко отметил, что фестиваль принимает участников из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Такой кворум говорит о возрастающем авторитете Белоруссии в мировом сообществе.