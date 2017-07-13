Лавров попросил Евросоюз не давить на Украину

Ранее «Аргументы недели» сообщали про то, как Запад заставляет президента Украины в интересах ЕС. Глава российского иностранного ведомства Сергей Лавров призвал Запад не ставить Украину перед выбором.

Запад не должен загонять Украину в угол и ставить страну перед выбором между ЕС и Россией, считает Сергей Лавров. Глава МИД РФ сказал, что Россия хочет с Украиной доброго соседства, а Запад своими действиями культивирует на Украине русофобские настроения, передает РИА Новости.

При этом Лавров отметил, что на Украине сейчас власть находится в руках радикалов, которые не подчиняются никому, включая и президента страны. А Кремль хочет видеть Украину государством нормальным, демократическим.