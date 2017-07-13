СМИ: Запад прижал Петра Порошенко к стене

Американская пресса 13 июля пишет о том, что у президента Украины Петра Порошенко теперь есть только один выход: он должен показать Западу полное повиновение, без малейшего намека на самодеятельность.

Об истинном положении дел у президента Украины Петра Порошенко сообщает портал rusnewstoday24.ru со ссылкой на издание «The Washington Post».

Журналисты проанализировали последние события вокруг Украины и пришли к выводу, что Запад предупреждает Порошенко всеми способами: либо он выполнит то, что от него требуют взамен на денежные транши, либо его уберут с политической сцены.

Порошенко игнорирует Минские соглашения, совсем не борется с коррупцией и не инвестирует в развитие страны ни одной гривны с 2014 года.

А в это время госсекретарь США Тиллерсон затребовал у Порошенко подробный отчёт о полученных Украиной 600 миллионах долларах. МВФ откладывает очередной кредитный транш для Украины на три месяца. А деньги МФВ – единственная поддержка украинской экономики.

Порошенко должен срочно делать выводы, больше предупреждений не будет.