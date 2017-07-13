Сергей Лавров подобрал нецензурную рифму для Евросоюза

Глава российского МИДа Сергей Лавров 13 июля побывал в столице Германии, где в рамках мероприятия Фонда имени Курта Кербера выступил перед собравшимися и ответил на вопросы известных немецких политологов.

О дискуссии Сергея Лаврова с немецкими политологами 13 июля пишет газета «Коммерсантъ».

Когда беседа политологов с Сергеем Лавровым подходила к финалу, модератор встречи, эксперт фонда Нора Мюллер, задала Лаврову провокационный вопрос. Мюллер напомнила собравшимся, что Сергей Лавров в свободное от дипломатии время пишет стихи и спросила Лаврова, как бы он назвал стихотворение про отношения России и Европы.

Глава МИД РФ ответил, что рифма там будет не совсем цензурная, поэтому он воздержится от ответа.