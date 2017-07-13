Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что «очень жестко себя вел с президентом Путиным» во время их первой встречи, состоявшейся на «полях» саммита G20 в Гамбурге.

Единственное, о чем он сожалеет, что не задал Путину интересующий его вопрос, действительно ли российский президент поддерживал его на президентских выборах. Известно, что Трамп очень ценит поддержку в свой адрес и никогда не забывает об этом.

В Кремле, однако, не считают поведение президента США жестким. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал это заявление: «Мы уже говорили, что президент [Трамп] задавал прямо и четко вопросы, которые его интересовали, на что получал уверенные ответы президента Путина. Я не вижу здесь никакой эволюции» (цитата РБК).

Ранее Песков отмечал, что Владимир Путин остался доволен прошедшей встречей с Трампом. У пресс-секретаря сложилось впечатление, что президент США «тоже остался удовлетворенным». И действительно, Трамп на следующий день после переговоров с Путиным назвал прошедшую встречу «потрясающей».



