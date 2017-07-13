В пятницу Владимир Путин намерен посетить Белгород

Российский лидер Владимир Путин намерен в пятницу, 14 июля, посетить Белгород.

Данную информацию сегодня предоставил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который рассказал о планах политика. Выяснилось, что глава страны собирается посетить Лебединский горно-обогатительный комбинат, который празднует полувековой юбилей, передает издание "Известия". Владимир Путин пообщается с сотрудниками предприятия, а затем увидится с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.

Напомним, что в воскресенье, 16 июля, в нашей стране будут отмечать День металлурга.