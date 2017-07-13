Президент США прибыл во Францию с первым официальным визитом

Американский лидер Дональд Трамп в четверг, 13 июля, прибыл с первым официальным визитом во Францию.

Самолет президента США приземлился в парижском аэропорту Орли в 8.45 по местному времени. Глава Франции Эммануэль Макрон планирует встретить Дональда Трампа на территории Дома Инвалидов. Предполагается, что после торжественной церемонии политики отправятся в Елисейский дворец, где состоятся переговоры. Чуть позже к президентам присоединятся делегации, передает телеканал BFM TV.

Сегодня вечером Эммануэль Макрон и его супруга намерены дать в честь Дональда и Мелании Трамп ужин в ресторане "Жюль Верн", который расположен на втором этаже Эйфелевой башни.