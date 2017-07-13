Вице-премьер России: в НАТО окончательно обнаглели

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что страны НАТО окончательно обнаглели.

Политик заявил, что ролик альянса про "лесных братьев", которые убивают наших солдат, говорит о многом, в частности о том, что в лице НАТО Россия имеет дело с "наследниками гитлеровских недобитков". Столь жесткое заявление Рогозин сделал на своей страничке в социальной сети Twitter.

Напомним, что "лесные братья" в середине прошлого века боролись с советской властью и состояли в батальонах СС.