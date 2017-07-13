«Южноуральская панорама» рассказала о лучших управленцах Ашинского района

Прекрасная аналитика стала визитной карточкой журналистов сайта «Южноуральская панорама». В своем проекте «Лучшие управленцы Челябинской области» эксперты скрупулезно исследуют отдельные районы Южного Урала для того, чтобы показать потенциал как территории, так и их руководителей, продемонстрировать их достижения и возможности. Всю информацию журналисты предлагают в формате лонгрид – современной форме подачи информации.

В свежем выпуске проведен анализ Ашинского района. Как отметил глава регионального Минкульта Алексей Бетехтин, это перспективный район для развития туризма.

– В Ашинском районе есть ряд необходимых предпосылок, в первую очередь – природные условия, а также объекты, способные стимулировать развитие не только спортивно- и природоориентированного и санаторно-курортного, но и культурного туризма, - подчеркнул он. - Район насчитывает 13 объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

Полный анализ Ашинского района можно прочитать тут