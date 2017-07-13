Трамп заявил, что вел себя «очень жестко» во время разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги первой встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что вел себя во время разговора очень жестко. Их переговоры продлились больше запланированного времени – 2 ч. 15 мин.

«Я был очень жестким в общении с Путиным», — сказал Трамп в интервью в Reuters.

При этом он подчеркнул, что его взаимоотношения с Путиным очень важны и могут спасти множество жизней в мире, например, благодаря перемирию в Сирии. До этого еще никому не удавалось добиться того, чтобы прекращение огня не нарушалось в течение стольких дней (действует с полуночи 9 июля).

Вместе с тем он признал, что между президентами двух держав сохраняются разногласия по большинству вопросов, поскольку каждый из них действует в интересах своей страны.

Трамп также выразил сожаление, что не задал Путину интересующий его вопрос, действительно ли он поддерживал его на президентских выборах. По мнению американского президента, России было невыгодно его избрание на высший пост.



