Трамп: я за пять месяцев сделал больше, чем любой президент за этот же срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что за пять месяцев на посту главы страны он успел сделать больше, чем любой другой лидер Штатов за тот же срок.

Политик подчеркнул, что в Белом доме "фантастическое настроение". Трамп предложил посмотреть на Сирию и Ирак и увидеть небывалый прогресс, которого США добились в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (организация запрещена в России). По мнению американского лидера, там сейчас "практически полный успех", передает информационное агентство Reuters.

Также Дональд Трамп отметил свою роль в росте показателей на американских фондовых биржах и снижении уровня безработицы.