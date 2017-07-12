Сергей Лавров ответил на критику дамы из Госдепа США

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт позволила себе критику в отношении главы российского МИДа Сергея Лаврова. Госпожа Науэрт заметила, что «Лавров любит поговорить и забегает вперед».

Выпад сотрудницы Госдепа США в адрес Сергея Лаврова был по поводу слов российского дипломата по ситуации в Сирии. Сергей Лавров заявил о создании в Аммане центра мониторинга за соблюдением перемирия в Сирии, пишет газета «Известия».

Лавров недоумевает, откуда сотрудница Госдепа США знает о том, что он любит, а что – нет, ведь Сергей Лавров с нею даже не знаком. Документ о создании центра, который имел в виду Лавров, уже подписан его коллегами из США и Иордании. По словам Лаврова, данный центр будет держать постоянную связь с отрядами оппозиции и правительственными войсками.