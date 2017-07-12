Назначен и.о. руководителя свердловского СУ СКР

Как сообщили в пресс-службе свуердловского СУ СКР, и.о. главы ведомства назначен заместитель временно отстраненного от должности Валерия Задорина, Алексей Невгад.

В СКР Невгад работает с 1996 года, а должность заместителя главы свердловского СУ СКР занимал с 2013 года. Напомним, как писали "Аргумены недели. Урал", Задорин был временно отстранен приказом руководителя СКР РФ Александра Бастрыкина. Причиной, по всей видимости, стала волокита в расследовании ЧП на нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий.