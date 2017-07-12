Госдума РФ упростила получение украинцами гражданства России

Государственная дума РФ приняла поправки, упрощающие процесс получения российского гражданства и вида на жительство в России для украинцев.

С принятием документа теперь для получения гражданства России украинцам достаточно подписания заявления об отказе от украинского гражданства. Справка от уполномоченных органов Украины при этом требоваться не будет.

Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой ранее сообщал, что правительство Украины умышленно не отвечает и не принимает запросы и документы, которые граждане Украины направляют в компетентные органы на выход из гражданства.