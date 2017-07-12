По словам министра торговли РФ Дениса Мантуров, многие иностранные делегаты выставки "Иннопром" заявили о готовности поддержать заявку Екатеринбурга на право проведения международной выставки "EXPO-2025".

- Во-первых, мы сделали официальную заявку от Правительства РФ. Во-вторых, мы детально проработали с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым проект участия региона в ЭКСПО-2025. Это масштабная задача, масштабный проект. Нам, к сожалению, не удалось выиграть ЭКСПО-2020, но я уверен, что если мы приложим все свои усилия, то ценный опыт предыдущей заявочной кампании не пройдет даром. У нас есть все шансы выиграть. И наши зарубежные партнеры, с кем у нас были встречи в рамках «Иннопрома», поддерживают нашу заявку. Я надеюсь, что их голоса будут отданы за нас на финальном голосовании в конце следующего года на ассамблее Международного бюро выставок, – заявил Мантуров.