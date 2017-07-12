Целых шесть партий всего на два мандата

Срок выдвижения кандидатов на выборы в Волгоградскую облдуму завершен. Об этом объявил региональный избирком. Кандидаты от шести партий представили свои документы.

Рассмотрев бумаги, представленные для заверения, комиссия постановила утвердить спискипяти партий – это региональные отделения «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Единой России», «Партии пенсионеров за справедливость». Облизбирком зарегистрировал уполномоченных представителей партий, а также согласовал краткие наименования избирательных объединений.

Единственная партия, которой отказано - «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России» по Дзержинскому одномандатному избирательному округу №15. Как сообщается, в связи с нарушением предусмотренного законом порядка их выдвижения.

- Избирательным объединением не был соблюден установленный федеральным законом «О политических партиях», федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Волгоградской области «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», а также уставом самой политической партии порядок выдвижения кандидатов на выборах в органы государственной власти регионального уровня, - пояснила заместитель председателя ИКВО Юлия Чернышкова.

Немногим ранее облизбирком уже заверил список кандидатов «Казачьей партии Российской Федерации». Казаки делегировали в предвыборную кампанию директора ООО «Лазурь-МедТорг» Сергея Засядкина. Другие партии так же пополнили списки директорами ООО: руководитель «Негосударственного охранного предприятия «Тайфун» Денис Плакущев будет избираться от КПРФ, а «ТЭК-Транс-Агро»Екатерина Карташова – от ЛДПР.

Среди тех, кого эксперты записали в имеющих большие шансы на попадание – кандидаты от «Единой России» Алексей Васин – директор ФГБУК«Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» и гендиректор «Птицефабрика «Волжская» Михаил Струк. В случае избрания последний пополнит количество депутатских династий в облдуме, став коллегой своего отца Владимира Струка.

Индивидуальные предприниматели Ольга Мамыкина и Евгений Кареликов идут от «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» соответственно. Есть молодой ветеринарный врач Андрей Бодякин, 1990 года рождения – от ЛДПР, пенсионер Евгений Олейников, 1945 года рождения – от КПРФ, временно не работающий Александр Белов, 1975 года рождания – от «Справедливой России». Одна преподаватель строительного техникума Валентина Луговец – от«Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Еще двое планируют участие в выборах в порядке самовыдвижения. На мандат депутата претендует Анастасия Зяблова - директор ООО «Фирма САМО» и Дмитрий Шунин - замдиректора по связям с общественностью ООО «АСС».

Депутаты будут довыбираться в единый день голосования 10 сентября по двум одномандатным округам _ №15 Дзержинскому и №9 Среднеахтубинскому.

Ирина БУДНИКОВА