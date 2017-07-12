Еще три иностранных государства откроют в Екатеринбурге свои представительства

Представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов подтвердил журналистам, что в МИД РФ поступили обращения от трех стран с вопросом об учреждении в Екатеринбурге своих Генконсульств.

«Хочу сказать, что да, мы получаем информацию о желании или намерении иностранной страны открыть здесь генеральные консульства. В настоящее время речь идет о том, что ведется переписка, где-то более интенсивная, где-то менее интенсивная. Три иностранных государства желают учредить здесь генеральные консульства. Пока их называть не буду... То, что такие обращения поступали в Правительство РФ, я подтверждаю», – цитирует Харлова ТАСС.