Сергей Лавров: Россия налаживает отношения с Евросоюзом

Сегодня глава российского иностранного ведомства Сергей Лавров провел переговоры со своей коллегой из Евросоюза Федерикой Могерини. По итогам переговоров Лавров выразил надежду на нормализацию отношений с ЕС.

Глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини сказал журналистам, что Россия находится на пути восстановления отношений с Евросоюзом, пишут «Известия».

Лавров отметил, что несмотря на все сложности, связи между Россией и Евросоюзом сохраняются. Дипломаты понимают, что Европа и Россия должны решать все спорные ситуации по-соседски, то есть на уровне обоюдного согласия и отношения между РФ и ЕС вскоре вернутся в нормальное русло.