В Госдуме РФ работают над восстановлением отношений с Грузией

В нижней палате российского парламента планируют создать неформальную рабочую группу, которая будет заниматься восстановлением российско-грузинских отношений. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ.

Глава профильного комитета Госдумы РФ Леонид Калашников 11 июля заявил журналистам об итогах переговоров с грузинскими парламентариями, сообщает ТАСС.

Депутаты двух стран решили сформировать специальную совместную группу, которая будет заниматься восстановлением российско-грузинских отношений. По словам Калашникова, данная межпарламентская группа будет неофициальной: к формальным отношениям грузинские парламентарии пока не готовы.

За минувшие 10 лет визит грузинских дипломатов в РФ стал первым. Для начала депутатская группа поработает над безвизовым режимом между Грузией и Россией.