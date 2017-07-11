Сергей Лавров пристыдил администрацию США

Предыдущая американская администрация арестовала дипломатическую собственность России, но до сих пор эта проблема находится в подвешенном состоянии. Глава российского МИДа считает такую ситуацию возмутительной.



Сергей Лавров пристыдил власти США в бездействии по проблеме российской дипсобственности, передает РИА «Новости».

Глава российского иностранного ведомства назвал постыдной и возмутительной ситуацию, когда вопрос о дипломатической собственности РФ не решается властями США вообще. Администрация предыдущего президента США Барака Обамы приняла решение конфисковать дипсобственность РФ, чтобы навредить американо-российским отношениям, а нынешняя администрация США не делает ничего, чтобы эту ситуацию исправить, сказал Лавров.