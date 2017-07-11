Аксенов: новые отставки в крымском правительстве не исключены

Во вторник, 11 июля, стало известно, что новые отставки в крымском правительстве не исключаются.

Об этом сегодня заявил, глава Крыма Сергей Аксенов, который отметил, что "всегда что-то может произойти" и кадровые перемены, вероятно, еще не завершены, передает ТАСС.

Напомним, 6-7 июля в Крыму начались масштабные изменения в составе правительства, в частности, от должности был освобожден вице-премьер Борис Зимин, а на его должность назначили Владимира Серова, который будет контролировать транспорт, ЖКХ, а также энергетику на полуострове.