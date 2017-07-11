Лукашенко: пришло время Белоруссии во весь голос заявить о себе

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республике пора во весь голос заявить о себе на международной арене.

Политик считает, что внешнеполитическую деятельность стране надо вести более "наступательно". Лукашенко убежден, что в настоящий момент властям необходимо сконцентрировать большое внимание на решении ключевых задач в сфере международной политики.

Глава республики заметил, что у Белоруссии есть определенный исторический опыт активной внешней политики, несмотря на "молодость" государства, передает РИА "Новости".