Демократ Дон Бейер внёс в палату представителей конгресса США поправку, запрещающую правительству и администрации президента Дональда Трампа финансирование совместных с Россией проектов по кибербезопасности.

Конгрессмен считает, что создание подобной структуры совместно с Путиным является «ужасной идеей», поскольку может немедленно поставить под угрозу национальную кибербезопасность.

На своей первой встрече в Гамбурге президенты обсудили создание рабочей группы по противодействию киберугрозам, однако чуть позже Трамп усомнился в осуществления данных договоренностей.



