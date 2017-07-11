СМИ: Россия готовит высылку 30 американских дипломатов

Россия готова зеркально ответить США на изъятие своей дипсобственности, которая была арестована еще в декабре прошлого года при предыдущем президенте Бараке Обаме. Речь идет о резиденциях в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Тогда же из страны были высланы 35 российских дипломатов в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.



Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в России, в частности, даче в Серебряном Бору и складском помещении в Москве, узнали «Известия». При этом арест не коснется резиденции посла США «Спасо-Хаус» и посольской англо-американской школы в Санкт-Петербурге.

Вопрос о российской дипсобственности обсуждался на первой встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Гамбурге, после чего глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стороны договорились продолжить искать решение вопроса о дипломатической собственности.