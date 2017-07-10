В понедельник, 10 июля, представитель президента России в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш подвела итоги саммита.

Выяснилось, что Москва полностью удовлетворена результатами G20 в Гамбурге. В рамках брифинга по итогам форума, состоявшегося 7-8 июля, Лукаш заявила, что для России мероприятие стало успешным. Она добавила, что российская сторона высоко оценила уровень подготовки саммита, за организацию которого отвечала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Шерпа РФ заметила также, что немецкому политику удалось создать невероятно дружескую атмосферу на саммите, передает ТАСС.