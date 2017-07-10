Путин и Трамп в ходе переговоров обсуждали борьбу с терроризмом не менее часа

Сегодня стало известно, что американский и российский лидеры Дональд Трамп и Владимир Путин не менее часа обсуждали борьбу с терроризмом в ходе своих переговоров в рамках саммита "Большой двадцатки".

Представитель президента Российской Федерации в G20 Светлана Лукаш на брифинге уточнила, что президенты России и США выбрали тему борьбы с терроризмом для столь длительного обсуждения не случайно, передает издание "Известия".

Лукаш также уточнила, что американская и российская стороны планируют тесно сотрудничать по вопросам кибербезопасности в любой удобной для обеих администраций форме. Отмечается также, что идея создания рабочей группы по кибербезопасности принадлежала лидеру РФ Владимиру Путину.