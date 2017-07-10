Очередной раунд межсирийских переговоров начался в Женеве

В понедельник, 10 июля, в Женеве стартовал седьмой раунд межсирийских переговоров.

В настоящий момент началась встреча делегации правительства Сирии во главе с постпредом страны при ООН Башаром Джаафари со спецпосланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой. Как уточняет РИА "Новости", позже де Мистура намерен провести рабочий ланч с руководителями делегаций сирийской оппозиции.

Напомним, ранее спецпосланник ООН заметил, что завышенных ожиданий от итогов нынешнего раунда переговоров по ситуации в Сирии иметь не следует.