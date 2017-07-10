//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

sirano-de-berzherak

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Политика 13+

Песков назвал журналистов "New York Times" сказочниками

10 июля 2017, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Песков назвал журналистов "New York Times" сказочниками
globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в «The New York Times» (NYT), в которой говорилось о 40-минутном споре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их первой встречи на саммите G20.

«Все эти рассуждения, которые вы упомянули, про New York Times, из серии абсурда», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1». Он пояснил, что журналисты не могли знать, что происходило между главами государств, поскольку встреча проходила тет-а-тет.

«Там были только два человека, и откуда New York Times знать, сколько минут что обсуждалось, и кто когда повысил голос, повысил ли вообще — то есть это все просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают все возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть», — высказался Песков по поводу интерпретации диалога двух лидеров.

В статье, опубликованной в NYT, говорилось о том, что Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным на протяжении почти 40 минут обсуждал предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США. При этом издание ссылалось на источник в Белом доме, которому о стычке между президентами якобы стало известно от госсекретаря США Рэкса Тиллерсона.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Происшествия

С фестиваля "Нашествие" было эвакуировано 8 тыс. застрявших автомобилей

С фестиваля "Нашествие" было эвакуировано 8 тыс. застрявших автомобилей

С территории, на которой проходил рок-фестиваль "Нашествие-2017", эвакуировали около 8 тысяч застрявших в грязи автомобилей. На место прибыли специалисты МЧС, которые использовали технику повышенной проходимости.

//Политика

Стала известна тема беседы Владимира Путина и Мелании Трамп

Стала известна тема беседы Владимира Путина и Мелании Трамп

В понедельник, 10 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, о чем говорили президент РФ Владимир Путин и жена лидера США Мелания Трамп во время саммита G20 в Гамбурге.

//Экономика

Два московских банка были лишены лицензий

Два московских банка были лишены лицензий

ЦБ РФ в понедельник, 10 июля, отозвал лицензию сразу у двух столичных кредитных организаций. Согласно последней информации, в настоящий момент речь идет о банке "Премьер Кредит", а также Сталь Банке.
sungrado

//В мире

Госпогранслужба Украины сообщила о задержании российского полковника

Госпогранслужба Украины сообщила о задержании российского полковника

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook сообщил, что в начале июня при пересечении украинской границы был задержан российский военный с украинским паспортом.

//Политика

Сын Трампа признался, чем была вызвана закрытая встреча с российским адвокатом

Сын Трампа признался, чем была вызвана закрытая встреча с российским адвокатом

Ранее в иностранной прессе всплыла информация о том, что близкое окружение Дональда Трампа – его старший сын, зять и советник – тайно встречались с российским адвокатом Наталией Весельницкой, близкой к Кремлю.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Россиян избавят от необходимости показывать паспорта продавцам

Россиян избавят от необходимости показывать паспорта продавцам

В настоящее время у граждан могут потребовать паспортные данные при оформлении, к примеру, билета на концерт. При этом обязательным этой является лишь тогда, когда нужно оформить покупку билета на самолет.

//Кино

Из российского кино предложили "изъять" весь алкоголь

Из российского кино предложили "изъять" весь алкоголь

Скрытую рекламу алкогольной продукции планируется ограничить в кино и телепередачах российского производства. Речь идет о тех случаях, когда спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах.

//Новости ADWILE

//Бокс/MMA

Боксёр Денис Лебедев победил Терри Флэнагана и защитил титул чемпиона мира

Боксёр Денис Лебедев победил Терри Флэнагана и защитил титул чемпиона мира

Поединок проходил в Екатеринбурге и продлился все 12 раундов. Лебедев выиграл единогласным решением судей со счетом 119:108, 120:107, 119:108. При этом в девятом раунде Лебедев отправил соперника в нокдаун.

//Наука

В Китае начался 200-дневный эксперимент по симуляции жизни на Луне

В Китае начался 200-дневный эксперимент по симуляции жизни на Луне

В специализированной лаборатория "Юэгун" ("Лунный дворец"), расположенной в Китайском государственном техническом университете Бэйхан, стартовал эксперимент по симуляции жизни на Луне.
sungrado

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" оказался на волоске от смерти после 15-й пластики

Звезда "Дома-2" оказался на волоске от смерти после 15-й пластики

Участник "Дома-2" Егор Холявин рискует не воплотить свою заметную мечту в жизнь - стать похожим на приятеля Барби - Кена. Молодой человек, решившийся на кардинальные изменения внешности, оказался на волосок от смерти после 15-й пластической операции.

//В мире

Украинско-американские морские учения начались в Одессе

Украинско-американские морские учения начались в Одессе

В понедельник в Одессе начались украинско-американские учения под названием Sea Breeze-2017. В учебных мероприятиях примут участие около 30 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, а также 3 тыс. человек.

//Общество

Количество безработных граждан РФ снизилось

Количество безработных граждан РФ снизилось

Сегодня стало известно, что за неделю в России количество безработных граждан снизилось на 1,3 процента. В настоящий момент число людей, которые официально нигде не работают, составляет 810 070 человек.

//Происшествия

Трехлетний малыш выжил после падения с девятого этажа

Трехлетний малыш выжил после падения с девятого этажа

В минувшее воскресенье в одну из больниц Кемерова был доставлен трехлетний малыш, выпавший из окна на девятом этаже. Несмотря на падение с большой высоты, ребенок остался жив.

//Происшествия

В Битцевском парке обнаружен убитый человек

В Битцевском парке обнаружен убитый человек

В Битцевском парке на юго-западе Москвы было обнаружено тело человека. Согласно последним данным, молодой мужчина был убит - на его лице и в области верхних конечностей заметны кровоподтеки и ссадины.

//Общество

Путин рассказал о любимой машине и мотоцикле, на котором не ездит

Путин рассказал о любимой машине и мотоцикле, на котором не ездит

Сегодня глава государства посетил павильоны международной промышленной выставки "Иннопром-2017". В ходе осмотра выставки Владимир Путин рассказал о своей любимой служебной машине и имеющемся у него мотоцикле.

//Общество

Утвержден новый экипаж экспедиции на МКС

Утвержден новый экипаж экспедиции на МКС

В понедельник, 10 июля, стало известно, что было рекомендовано утвердить основной и дублирующий составы экипажей для полета на Международную космическую станцию, который запланирован на 28 июля.

//Общество

ФАС обещает добиться отмены внутреннего роуминга

ФАС обещает добиться отмены внутреннего роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена добиться отмены внутреннего роуминга. На сегодняшний день в стране действует национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельный роуминг по Крыму.

//Политика

Очередной раунд межсирийских переговоров начался в Женеве

Очередной раунд межсирийских переговоров начался в Женеве

В понедельник, 10 июля, в Женеве стартовал седьмой раунд межсирийских переговоров. В настоящий момент началась встреча делегации правительства Сирии со спецпосланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой.

//Метеоновости

Московские полицейские спасли пенсионера за секунду до гибели

Московские полицейские спасли пенсионера за секунду до гибели

Около четырех часов утра патрульным Зеленоградского округа сообщили, что с верхнего этажа жилой высотки вот-вот упадет пенсионер. Наряд полиции незамедлительно прибыл по этому адресу.

//Общество

Фигурантов дел о нарушениях ПДД предложили лишать прав до приговора

Фигурантов дел о нарушениях ПДД предложили лишать прав до приговора

Прав предлагают лишать подозреваемых и обвиняемых по делам о нарушении Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (например, по статьям 264 и 264.1 Уголовного кодекса РФ).

//Происшествия

В Курганской области 87-летняя женщина заблудилась и провела в лесах четыре дня

В Курганской области 87-летняя женщина заблудилась и провела в лесах четыре дня

В Курганской области 87-летняя жительница деревни Подборная заблудилась и провела в лесу четыре дня. Женщина пропала днем 6 июля, однако уже 10 июля самостоятельно смогла добраться до дома.

//Экономика

В банке "Югра" ввели временную администрацию

В банке "Югра" ввели временную администрацию

В сообщении ЦБ уточняется, что в "Югре" наблюдаются неустойчивое финансовое положение и наличие угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Временным администрированием введено на полгода.

//Общество

На озере лотосов в Амурской области поселятся лебеди из Крыма

На озере лотосов в Амурской области поселятся лебеди из Крыма

В настоящее время в озере уже начали распускаться лотосы. В основном это краснокнижные лотосы Комарова, которые привезли сюда из разных уголков страны. Их высадили супруги - биологи Титаренко.

//Шоу-бизнес

Прелюбодей в рясе бросил жену с детьми и долгами и сбежал в "Дом-2"

Прелюбодей в рясе бросил жену с детьми и долгами и сбежал в "Дом-2"

29-летний Вальтер Соломенцев пришел на скандальный проект "Дом-2" 14 апреля 2017 года. И мало кто знает, что до этого он под именем отца Василия работал священником при храме Покрова Пресвятой Богородицы.

//Происшествия

Ворота контейнера насмерть придавили мальчика на Камчатке

Ворота контейнера насмерть придавили мальчика на Камчатке

В воскресенье погибший с другими детьми играли у гаражного массива. Выяснилось, что на него упала воротина 12-тонного контейнера, которая не была закреплена навесными петлями и удерживалась только навесным замком.

//Происшествия

В подъезде дома на юго-востоке Москвы был ограблен школьник

В подъезде дома на юго-востоке Москвы был ограблен школьник

Вечером в воскресенье, 9 июля, в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы был ограблен школьник. Инцидент произошел на лестничной площадке шестнадцатого этажа дома в Орехово-Зуевском проезде.

//Шоу-бизнес

На Дальнем Востоке пожаловались на неполный состав "Comedy Women" на концерте

На Дальнем Востоке пожаловались на неполный состав "Comedy Women" на концерте

Концерт прошел 24 февраля 2017 года. В анонсе значилось, что выступят Екатерина Варнава, Марина Федункив, Екатерина Скулкина, Мария Кравченко, Татьяна Морозова, Наденька, Надежда Ангарская.

//В мире

Сирия направила Ираку поздравления с победой над террористами

Сирия направила Ираку поздравления с победой над террористами

Сегодня стало известно, что власти Сирии направили иракской стороне поздравления с победой над террористами в Мосуле. Об этом в понедельник сообщили в сирийском Министерстве иностранных дел.

//Наука

Создан первый в истории смартфон без аккумулятора

Создан первый в истории смартфон без аккумулятора

Специалистам из США удалось разработать первый в истории смартфон для работы которого не требуется аккумулятор. Данное революционное изобретение решает практически все проблемы пользователей гаджетов.

//Общество

Питьевую воду в Москве теперь будут очищать по-новому

Питьевую воду в Москве теперь будут очищать по-новому

На территории Рублевской станции водоподготовки построили новое здание, где будут применяться новейшие технологии очистки воды. Уже с августа москвичи, проживающие на западе, северо-западе и центре столицы, будут получать еще более чистую питьевую воду.

//Общество

Работы по укладке асфальта начались на Керченском мосту

Работы по укладке асфальта начались на Керченском мосту

В понедельник, 10 июля, стало известно, что на Керченском мосту начались работы по укладке асфальта. В настоящий момент рабочие укладывают асфальтобетон на полностью готовых пролетах моста.

//Политика

Песков назвал журналистов "New York Times" сказочниками

Песков назвал журналистов "New York Times" сказочниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в «The New York Times» (NYT), в которой говорилось о 40-минутном споре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их первой встречи на саммите G20.

//Происшествия

Жителя Челябинской области обвинили в убийстве ребёнка

Жителя Челябинской области обвинили в убийстве ребёнка

По версии следствия, в июне 2014 года обвиняемый заманил мальчика во двор своего дома, где нанес ему не менее четырех ударов обухом топора в область головы. Далее убийца закопал тело в малолюдном месте.

//Происшествия

С фестиваля "Нашествие" было эвакуировано 8 тыс. застрявших автомобилей

С фестиваля "Нашествие" было эвакуировано 8 тыс. застрявших автомобилей

С территории, на которой проходил рок-фестиваль "Нашествие-2017", эвакуировали около 8 тысяч застрявших в грязи автомобилей. На место прибыли специалисты МЧС, которые использовали технику повышенной проходимости.

//Политика

Стала известна тема беседы Владимира Путина и Мелании Трамп

Стала известна тема беседы Владимира Путина и Мелании Трамп

В понедельник, 10 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, о чем говорили президент РФ Владимир Путин и жена лидера США Мелания Трамп во время саммита G20 в Гамбурге.

//Экономика

Два московских банка были лишены лицензий

Два московских банка были лишены лицензий

ЦБ РФ в понедельник, 10 июля, отозвал лицензию сразу у двух столичных кредитных организаций. Согласно последней информации, в настоящий момент речь идет о банке "Премьер Кредит", а также Сталь Банке.

//В мире

Госпогранслужба Украины сообщила о задержании российского полковника

Госпогранслужба Украины сообщила о задержании российского полковника

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook сообщил, что в начале июня при пересечении украинской границы был задержан российский военный с украинским паспортом.

//Политика

Сын Трампа признался, чем была вызвана закрытая встреча с российским адвокатом

Сын Трампа признался, чем была вызвана закрытая встреча с российским адвокатом

Ранее в иностранной прессе всплыла информация о том, что близкое окружение Дональда Трампа – его старший сын, зять и советник – тайно встречались с российским адвокатом Наталией Весельницкой, близкой к Кремлю.

//Общество

Россиян избавят от необходимости показывать паспорта продавцам

Россиян избавят от необходимости показывать паспорта продавцам

В настоящее время у граждан могут потребовать паспортные данные при оформлении, к примеру, билета на концерт. При этом обязательным этой является лишь тогда, когда нужно оформить покупку билета на самолет.

//Кино

Из российского кино предложили "изъять" весь алкоголь

Из российского кино предложили "изъять" весь алкоголь

Скрытую рекламу алкогольной продукции планируется ограничить в кино и телепередачах российского производства. Речь идет о тех случаях, когда спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах.

//Бокс/MMA

Боксёр Денис Лебедев победил Терри Флэнагана и защитил титул чемпиона мира

Боксёр Денис Лебедев победил Терри Флэнагана и защитил титул чемпиона мира

Поединок проходил в Екатеринбурге и продлился все 12 раундов. Лебедев выиграл единогласным решением судей со счетом 119:108, 120:107, 119:108. При этом в девятом раунде Лебедев отправил соперника в нокдаун.

//Наука

В Китае начался 200-дневный эксперимент по симуляции жизни на Луне

В Китае начался 200-дневный эксперимент по симуляции жизни на Луне

В специализированной лаборатория "Юэгун" ("Лунный дворец"), расположенной в Китайском государственном техническом университете Бэйхан, стартовал эксперимент по симуляции жизни на Луне.

//Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" оказался на волоске от смерти после 15-й пластики

Звезда "Дома-2" оказался на волоске от смерти после 15-й пластики

Участник "Дома-2" Егор Холявин рискует не воплотить свою заметную мечту в жизнь - стать похожим на приятеля Барби - Кена. Молодой человек, решившийся на кардинальные изменения внешности, оказался на волосок от смерти после 15-й пластической операции.

//В мире

Украинско-американские морские учения начались в Одессе

Украинско-американские морские учения начались в Одессе

В понедельник в Одессе начались украинско-американские учения под названием Sea Breeze-2017. В учебных мероприятиях примут участие около 30 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, а также 3 тыс. человек.

//Общество

Количество безработных граждан РФ снизилось

Количество безработных граждан РФ снизилось

Сегодня стало известно, что за неделю в России количество безработных граждан снизилось на 1,3 процента. В настоящий момент число людей, которые официально нигде не работают, составляет 810 070 человек.

//Происшествия

Трехлетний малыш выжил после падения с девятого этажа

Трехлетний малыш выжил после падения с девятого этажа

В минувшее воскресенье в одну из больниц Кемерова был доставлен трехлетний малыш, выпавший из окна на девятом этаже. Несмотря на падение с большой высоты, ребенок остался жив.

//Происшествия

В Битцевском парке обнаружен убитый человек

В Битцевском парке обнаружен убитый человек

В Битцевском парке на юго-западе Москвы было обнаружено тело человека. Согласно последним данным, молодой мужчина был убит - на его лице и в области верхних конечностей заметны кровоподтеки и ссадины.

//Общество

Путин рассказал о любимой машине и мотоцикле, на котором не ездит

Путин рассказал о любимой машине и мотоцикле, на котором не ездит

Сегодня глава государства посетил павильоны международной промышленной выставки "Иннопром-2017". В ходе осмотра выставки Владимир Путин рассказал о своей любимой служебной машине и имеющемся у него мотоцикле.

//Общество

Утвержден новый экипаж экспедиции на МКС

Утвержден новый экипаж экспедиции на МКС

В понедельник, 10 июля, стало известно, что было рекомендовано утвердить основной и дублирующий составы экипажей для полета на Международную космическую станцию, который запланирован на 28 июля.

//Общество

ФАС обещает добиться отмены внутреннего роуминга

ФАС обещает добиться отмены внутреннего роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена добиться отмены внутреннего роуминга. На сегодняшний день в стране действует национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельный роуминг по Крыму.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Очередной раунд межсирийских переговоров начался в Женеве

Очередной раунд межсирийских переговоров начался в Женеве

В понедельник, 10 июля, в Женеве стартовал седьмой раунд межсирийских переговоров. В настоящий момент началась встреча делегации правительства Сирии со спецпосланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой.

//Метеоновости

Московские полицейские спасли пенсионера за секунду до гибели

Московские полицейские спасли пенсионера за секунду до гибели

Около четырех часов утра патрульным Зеленоградского округа сообщили, что с верхнего этажа жилой высотки вот-вот упадет пенсионер. Наряд полиции незамедлительно прибыл по этому адресу.

//Общество

Фигурантов дел о нарушениях ПДД предложили лишать прав до приговора

Фигурантов дел о нарушениях ПДД предложили лишать прав до приговора

Прав предлагают лишать подозреваемых и обвиняемых по делам о нарушении Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (например, по статьям 264 и 264.1 Уголовного кодекса РФ).

//Происшествия

В Курганской области 87-летняя женщина заблудилась и провела в лесах четыре дня

В Курганской области 87-летняя женщина заблудилась и провела в лесах четыре дня

В Курганской области 87-летняя жительница деревни Подборная заблудилась и провела в лесу четыре дня. Женщина пропала днем 6 июля, однако уже 10 июля самостоятельно смогла добраться до дома.

//Экономика

В банке "Югра" ввели временную администрацию

В банке "Югра" ввели временную администрацию

В сообщении ЦБ уточняется, что в "Югре" наблюдаются неустойчивое финансовое положение и наличие угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Временным администрированием введено на полгода.

//Общество

На озере лотосов в Амурской области поселятся лебеди из Крыма

На озере лотосов в Амурской области поселятся лебеди из Крыма

В настоящее время в озере уже начали распускаться лотосы. В основном это краснокнижные лотосы Комарова, которые привезли сюда из разных уголков страны. Их высадили супруги - биологи Титаренко.

//Шоу-бизнес

Прелюбодей в рясе бросил жену с детьми и долгами и сбежал в "Дом-2"

Прелюбодей в рясе бросил жену с детьми и долгами и сбежал в "Дом-2"

29-летний Вальтер Соломенцев пришел на скандальный проект "Дом-2" 14 апреля 2017 года. И мало кто знает, что до этого он под именем отца Василия работал священником при храме Покрова Пресвятой Богородицы.

//Происшествия

Ворота контейнера насмерть придавили мальчика на Камчатке

Ворота контейнера насмерть придавили мальчика на Камчатке

В воскресенье погибший с другими детьми играли у гаражного массива. Выяснилось, что на него упала воротина 12-тонного контейнера, которая не была закреплена навесными петлями и удерживалась только навесным замком.

//Происшествия

В подъезде дома на юго-востоке Москвы был ограблен школьник

В подъезде дома на юго-востоке Москвы был ограблен школьник

Вечером в воскресенье, 9 июля, в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы был ограблен школьник. Инцидент произошел на лестничной площадке шестнадцатого этажа дома в Орехово-Зуевском проезде.

//Шоу-бизнес

На Дальнем Востоке пожаловались на неполный состав "Comedy Women" на концерте

На Дальнем Востоке пожаловались на неполный состав "Comedy Women" на концерте

Концерт прошел 24 февраля 2017 года. В анонсе значилось, что выступят Екатерина Варнава, Марина Федункив, Екатерина Скулкина, Мария Кравченко, Татьяна Морозова, Наденька, Надежда Ангарская.

//В мире

Сирия направила Ираку поздравления с победой над террористами

Сирия направила Ираку поздравления с победой над террористами

Сегодня стало известно, что власти Сирии направили иракской стороне поздравления с победой над террористами в Мосуле. Об этом в понедельник сообщили в сирийском Министерстве иностранных дел.

//Наука

Создан первый в истории смартфон без аккумулятора

Создан первый в истории смартфон без аккумулятора

Специалистам из США удалось разработать первый в истории смартфон для работы которого не требуется аккумулятор. Данное революционное изобретение решает практически все проблемы пользователей гаджетов.

//Общество

Питьевую воду в Москве теперь будут очищать по-новому

Питьевую воду в Москве теперь будут очищать по-новому

На территории Рублевской станции водоподготовки построили новое здание, где будут применяться новейшие технологии очистки воды. Уже с августа москвичи, проживающие на западе, северо-западе и центре столицы, будут получать еще более чистую питьевую воду.

//Общество

Работы по укладке асфальта начались на Керченском мосту

Работы по укладке асфальта начались на Керченском мосту

В понедельник, 10 июля, стало известно, что на Керченском мосту начались работы по укладке асфальта. В настоящий момент рабочие укладывают асфальтобетон на полностью готовых пролетах моста.

//Политика

Песков назвал журналистов "New York Times" сказочниками

Песков назвал журналистов "New York Times" сказочниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в «The New York Times» (NYT), в которой говорилось о 40-минутном споре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их первой встречи на саммите G20.

//Происшествия

Жителя Челябинской области обвинили в убийстве ребёнка

Жителя Челябинской области обвинили в убийстве ребёнка

По версии следствия, в июне 2014 года обвиняемый заманил мальчика во двор своего дома, где нанес ему не менее четырех ударов обухом топора в область головы. Далее убийца закопал тело в малолюдном месте.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

sungrado
//Наши партнеры