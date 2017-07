Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в «The New York Times» (NYT), в которой говорилось о 40-минутном споре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их первой встречи на саммите G20.



«Все эти рассуждения, которые вы упомянули, про New York Times, из серии абсурда», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1». Он пояснил, что журналисты не могли знать, что происходило между главами государств, поскольку встреча проходила тет-а-тет.



«Там были только два человека, и откуда New York Times знать, сколько минут что обсуждалось, и кто когда повысил голос, повысил ли вообще — то есть это все просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают все возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть», — высказался Песков по поводу интерпретации диалога двух лидеров.



В статье, опубликованной в NYT, говорилось о том, что Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным на протяжении почти 40 минут обсуждал предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США. При этом издание ссылалось на источник в Белом доме, которому о стычке между президентами якобы стало известно от госсекретаря США Рэкса Тиллерсона.