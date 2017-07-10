Стала известна тема беседы Владимира Путина и Мелании Трамп

В понедельник, 10 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, о чем говорили президент РФ Владимир Путин и жена лидера США Мелания Трамп во время саммита G20 в Гамбурге.

Согласно последней информации Путин и супруга Трампа обсудили повестку мероприятия, связанную с проблемами женщин в мире. Как сообщает сегодня "Рамблер", ссылаясь на заявление Пескова, российский президент беседой остался очень доволен.

Подчеркивается, что это был просто легкий обмен мнениями, а не полноценные переговоры. Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что в этом общении прослеживалась определенная симпатия.