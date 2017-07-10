Трамп начал сомневаться в реализации одной из договоренностей с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что рабочая группа по кибербезопасности, которую он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на «полях» саммита G20, будет создана.

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группы по кибербезопасности, не означает, что я думаю, что это может случиться. Этого не может быть — однако перемирие, может, и случилось", — написал он в своем микроблоге Twitter.

Вероятно, эту уверенность поколебали помощники Трампа, продолжающие утверждать, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов в США. Спор на эту тему между главами двух государств продолжался во время встречи в Гамбурге в течение 40 минут. Путину было достаточно слов, чтобы разубедить в этой уверенности своего американского коллегу. Теперь эту легковерность ставят в вину Трампу.

По итогам встречи двух лидеров, продлившейся более двух часов, было объявлено о договоренностях по Сирии, Украине, кибербезопасности и обмену послами. Перемирие в Сирии в ночь на 9 июля вступило в силу. Пока оно проходит без нарушений.



