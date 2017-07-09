Песков: Путин доволен своей первой встречей с Трампом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин остался доволен первой встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Путин и Трамп впервые провели переговоры в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля.

Планировалось, что встреча двух президентов продлится около часа, но Путин и Трамп общались более двух часов. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказывал, что первая леди США Меланья Трамп даже пыталась прервать встречу Трампа и Путина.

"Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи", — сказал пресс-секретарь президента РФ в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, по итогам G20 Владимир Путин заявил, что личные взаимоотношения с Дональдом Трампом установлены.

Бывший официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки высказалась о встрече президентов США и России Дональда Трампа м Владимира Путина.