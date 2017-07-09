Трамп: вопрос санкций в рамках беседы с Путиным не поднимался

Сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, обсуждалась ли тема санкций в рамках беседы с главой РФ Владимиром Путиным.

Выяснилось, что политики не касались данного вопроса в ходе своей встречи. Трамп подчеркнул, что никаких изменений в данной сфере не произойдет до разрешения конфликтов на Украине и в Сирии. Данное заявление президент США сделал на своей страничке в соцсети Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что американский и российский лидеры в ходе переговоров в Гамбурге обсудили тему вероятного вмешательства РФ в процесс выборов в США.