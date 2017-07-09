Тиллерсон: Россия должна сделать первый шаг для разрешения конфликта в Донбассе

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что России следует сделать первый шаг для разрешения конфликта в восточной части Украины.

Данное заявление госсекретарь США сделал сегодня в Киеве в рамках брифинга по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, которые состоялись в воскресенье, 9 июля.

Тиллерсон заметил, что в своей беседе с российским руководством он не раз говорил, что РФ необходимо принять меры в вопросах прекращения огня и отвода тяжелого оружия из Донбасса, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли в полной мере выполнять свою работу, передает РИА "Новости".