Тиллерсон знает, что мешает улучшению российско-американских отношений
9 июля 2017, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что препятствует улучшению российско-американских отношений.
Выяснилось, что камнем преткновения является вопрос вмешательства РФ в выборы в Штатах. Тиллерсон подчеркнул, что данная тема была поднята в рамках встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20. Госсекретарь заметил, что американский лидер практически сразу задал своему российскому коллеге вопрос по поводу ситуации с выборами.
Глава Госдепа США убежден, что данную проблему следует активно решать, чтобы конфликт был исчерпан, передает РИА "Новости".