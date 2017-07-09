Тиллерсон знает, что мешает улучшению российско-американских отношений

Сегодня госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что препятствует улучшению российско-американских отношений.

Выяснилось, что камнем преткновения является вопрос вмешательства РФ в выборы в Штатах. Тиллерсон подчеркнул, что данная тема была поднята в рамках встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20. Госсекретарь заметил, что американский лидер практически сразу задал своему российскому коллеге вопрос по поводу ситуации с выборами.

Глава Госдепа США убежден, что данную проблему следует активно решать, чтобы конфликт был исчерпан, передает РИА "Новости".