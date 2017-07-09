Пушков посоветовал Тиллерсону прихватить валидол для Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал госсекретарю США Рексу Тиллерсону, отправляясь в Киев на встречу с президентом Украины Петром Порошенко, прихватить с собой валидол.

«Тиллерсон срочно отправился в Киев успокаивать Порошенко после 2-часовой беседы Путин-Трамп. Пусть захватит валидол: в Киеве нервничают очень», — написал он в своем микроблоге в Твиттере.

Самолет с Тиллерсоном приземлился сегодня в аэропорту Борисполь. Порошенко встречал американского дипломата возле здания администрации президента Украины.

Порошенко на саммите G20 в немецком Гамбурге не присутствовал. Судьбу Украины мировые лидеры решали без него. Встреча Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом состоялась раньше, чем с Владимиром Путиным, чему был несказанно рад украинский президент. Однако многие эксперты сочли эту встречу формальной, продолжавшейся очень короткое время. Общение президента России и США продолжалось больше двух часов.



