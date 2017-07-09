Госсекретарь США хочет сделать Украину привлекательной для инвесторов

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший с первым официальным визитом на Украину, сделал важное заявление.

Глава Госдепа сообщил о желании сделать страну привлекательной для инвесторов и соседей. Тиллерсон подчеркнул, что властям Украины предстоит проделать большой путь и провести целый ряд важных реформ, передает сегодня агентство Associated Press.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко встретил госсекретаря США на крыльце здания администрации в Киеве и пригласил его в помещение. Предполагается, что после переговоров они встретятся с журналистами и кратко ответят на самые актуальные вопросы.