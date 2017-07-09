В Белом доме назвали ключевой результат встречи Путина и Трампа

В воскресенье, 9 июля, в Белом доме сообщили, каков ключевой результат встречи президентов США и России в рамках саммита G20 в Гамбурге.

Основным в беседе политиков стало обсуждение важности наличия двусторонних отношений. Кроме того, Дональд Трамп и Владимир Путин начали диалог по целому набору сложнейших проблем, над которыми США и Российская Федерация будут в дальнейшем работать вместе, передает "Экономика сегодня".

Напомним, ранее стало известно, что в ходе встречи главы двух стран в течение сорока минут спорили о вмешательстве России в выборы в Штатах.