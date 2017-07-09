Госсекретарь США прибыл в Киев

Утром в воскресенье, 9 июля, госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в столицу Украины Киев.

Самолет главы Госдепа приземлился в киевском аэропорту Борисполь, где его встречали хлебом-солью. Об этом сегодня сообщает информационный портал Life . Отметим, что это первый официальный визит Рекса Тиллерсона на территорию Украины.

Позже сегодня состоится встреча госсекретаря США и украинского лидера Петра Порошенко. Пока не уточняется, какие темы будут обсуждаться в рамках беседы.

После пребывания на Украине Тиллерсон на два дня отправится в Турцию.