Советник Трампа: Никакие проблемы на встрече с Путиным не решались

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер высказался об итогах первой встречи двух мировых лидеров - Дональда Трампа и Владимира Путина. По его словам, лидеры не решили на саммите G20 никаких конкретных проблем.



Впрочем никто и не рассчитывал на это, даже с учетом того, что переговоры растянулись на два часа вместо запланированного часа. Из-за этого Владимир Путин опоздал на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.



«Никто не рассчитывал на решение каких-либо проблем в ходе этой встречи. Однако она положила начало диалогу по ряду сложных вопросов, над которыми мы начинаем совместно работать», — заявил советник Трампа по итогам двусторонних переговоров на «полях» саммита G20.



Речь в частности идет о достижении договоренностей по конфликту в Сирии. Соглашение о прекращении огня является «важным шагом на пути к нашим общим целям», заявил Макмастер. Американскую сторону очень «обнадежил» прогресс в этом вопросе. Договор, заключенный между РФ и США в Гамбурге, предусматривает прекращения огня о на юго-западе Сирии с 9 июля.



