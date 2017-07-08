Путин о самой актуальной теме для России - это развитие мировой экономики

Владимир Путин по окончании саммита в Гамбурге ответил на вопросы журналистов. Российский лидер назвал тему развития мировой экономики самой важной, которую обсуждали участники G20.

"«Двадцатка» – это, прежде всего, экономический форум, хотя возникает много вопросов политического характера и смежных. Тем не менее всё-таки основная тема – это развитие мировой экономики, и именно этому уделялось основное внимание", - сказал Путин.

По его словам, достигнута договорённость об определении принципов устойчивости мировой экономики. "Это чрезвычайно важно для того, чтобы вместе работать по единым стандартам", - отметил президент.

В Гамбурге, по его словам, продолжили тему, которая начата ещё в Петербурге. "Это работа с отмыванием денег и всё, что связано с «налоговыми гаванями» и уходом от налогообложения. Вещь чрезвычайно важная и имеет практическое значение", - сказал российский лидер.