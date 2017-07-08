Трамп признался, что Мэй и Макрон его хорошие друзья

Американский лидер Дональд Трамп сегодня сделал важное заявление насчет Терезы Мэй и Эммануэля Макрона.

По словам президента США, премьер-министр Великобритании и глава Франции являются его хорошими друзьями. Так Дональд Трамп охарактеризовал политиков, комментируя свое общение с ними в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, передает издание "Известия".

Напомним, накануне американский лидер и президент РФ Владимир Путин в ходе мероприятия в течение двух часов обсуждали важнейшие мировые вопросы.