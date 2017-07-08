На саммите G20 Иванка Трамп заняла кресло отца

Дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка заняла кресло отца в рамках одного из мероприятий саммита G20.

Президент США не мог присутствовать лично на всех переговорах, так как отправился на двусторонние встречи. Данную информацию предоставила российский шерпа в Группе двадцати Светлана Лукаш. Она написала на своей страничке в соцсети Twitter, что второй день саммита в Гамбурге начался с обсуждения проблем здравоохранения и миграции, а также вопросов Африки и уточнила, что Иванка Трамп периодически заменяла отца.

Лукаш также опубликовала снимки, на которых можно увидеть дочь американского лидера рядом с политиками.