Названа страна, которая примет саммит G20 в 2019 году

В субботу, 8 июля, стало известно, какая страна примет саммит "Большой двадцатки" в 2019 году.

Согласно последней информации, мировые лидеры через два года отправятся на переговоры в Японию. Соответствующее решение будет отмечено в итоговой декларации действующего саммита, передает сегодня телекомпания NHK.

Уточняется, что декларацию форума зачитает в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая перечислит все страны, которые будут принимать G20 в последующие годы. Уже известно, что в 2020 году мероприятие пройдет в Саудовской Аравии.