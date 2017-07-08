На акции протеста в Гамбурге вышли 12 тысяч человек

В субботу, 8 июля, в центре Гамбурга проходит мирная акция против саммита "Большой двадцатки".

Согласно последней информации, демонстрация началась на Дайхторплатц и собрала 12 тысяч человек. Как отмечает сегодня днем корреспондент РИА "Новости", лозунгом протестной акции стала фраза "G20 — не добро пожаловать!" (G20 — not welcome!).

Данные о количестве митингующих уже подтвердили в полиции Гамбурга. Сотрудники правоохранительных органов предоставляют всю информацию о происшествиях в городе на своей страничке в соцсети Twitter.