Президент Франции готовится к поездке в Китай

Глава Франции Эммануэль Макрон намерен в конце 2017 - начале 2018 года посетить Китай.

Политик уже получил соответствующее приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина и, по слухам, согласился. Данную информацию в субботу, 8 июля, предоставил телеканал BFM TV, сославшись на представителей администрации президента Франции.

Отмечается, что ранее состоялись переговоры Макрона и Цзиньпина, которые прошли в "откровенной и теплой атмосфере". Лидеры стран обсудили целый ряд актуальных вопросов мировой политики.