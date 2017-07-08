Песков рассказал, как беспорядки в Гамбурге отразились на графике Путина

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как беспорядки в Гамбурге отразились на рабочем графике политика.

Выяснилось, что на дела Путина в рамках саммита G20 протесты антиглобалистов никак не повлияли. Песков подчеркнул, что на мероприятии и в городе в целом вчера действовали повышенные меры безопасности, которые продолжают реализовываться и сегодня, передает издание "Известия".

Пресс-секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что никаких повышенных мер обеспечения безопасности политиков и участников саммита зафиксировано не было.